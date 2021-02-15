شكرا لمتابعة خبر عن الصحة للفئات ذات الأولوية في طلب لقاح كورونا: انتظروا هذه الرسالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن الطلبات المقدمة من خلال تطبيق صحتي يتم دراستها بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن عدم التواصل مع المستفيد لا يعني خروجه من قائمة الفئات ذات الأولوية ولا يعني إلغاء الطلب، مضيفة:" نأمل الانتظار حتى يتم إشعاركم برسالة الترشيح لتلقي اللقاح ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن عودة توريد لقاحات كورونا إلى المملكة العربية السعودية، بفضل جهود الجهات المعنية، داعيًا الجميع إلى التسجيل للتطعيم بلقاح كورونا للوقاية من الفيروس.