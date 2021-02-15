لائحة صيد الكائنات البرية.. وزارة البيئة توضح 8 أهداف للتطبيق

عددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 8أهداف استراتيجية وراء تطبيق اللائحة لصيد الكائنات البرية والفطرية.

وشاركت الوزارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية (إنفوجراف) مصحوبًا بتغردية جاء فيها: بهدف تعزيز حماية الحياة الفطرية .. بدأت وزارة البيئة في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحصرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أهداف تطبيق اللائحة لصيد الكائنات البرية والفطرية في تحقيق ما يلي:

- حماية البيئة الفطرية وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض.

- الحد من الصيد الجائر وتنظيم أنشطة الصيد.

- إتاحة منافذ لممارسة هواية الصيد بطريقة آمنة.

- تحديد أنواع الكائنات المحظور والمسموح صيدها.

- تحديد كميات الصيد والحصص المحددة لكل ترخيص.

- تحديد مواسم وأوقات وأماكن الصيد البري.

- تحديد المعدات المحظور استخدامها في الصيد.

- تطبيق ضوابط منح التراخيص الخاصة بالصيد.

وحددت لائحة لصيد الكائنات البرية والفطرية، التي نشرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر موقعها الإلكتروني، قائمة المخالفات والغرامات؛ وهي كالتالي:

5000 ريال (خمسة آلاف ريال) - غرامة مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها

5000 ريال (خمسة آلاف ريال) - غرامة مخالفة الصيد في مواسم وأوقات يحظر الصيد البري فيها

10000 ريال (عشرة آلاف ريال) – غرامة عدم حيازة ترخيص الصيد أثنا الصيد البري

10000 ريال (عشرة آلاف ريال) - غرامة استخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة

20000 ريال (عشرين ألف ريال)- غرامة عرض الكائنات البرية المصيدة

20000 ريال (عشرين ألف ريال)- غرامة بيع الكائنات البرية المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها من دون ترخيص

غرامة مالية لا تتجاوز 50000 ريال (خمسين ألف ريال)- غرامة عدم التقد باشتراطات ترخيص محازة الصيد البري المرخص وتقدر من المركز بحسب عدد االشتراطات وأهمية كل اشتراط.

50000 ريال (خمسين ألف ريال)- استخدام وسائل جذب الكائنات الفطري

80000 ريال (ثمانية ألف ريال)- غرامة استخدام الأسلحة النارية في الصيد

80000 ريال (ثمانية ألف ريال)- استخدام المواد الكيميائية والعقاقير المخدرة والسموم

80000 ريال (ثمانية ألف ريال)- استخدام الغاز والدخان والآلات الكهربائية

100000 ريال (مائة ألف ريال)- بنادق الرش (الشوزن) والشباك والشباك الساقطة والمصايد والأشرك.

100000 ريال (مائة ألف ريال)- استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة

غرامة مالية لا تزيد على 1000000 (مليون ريال) وتقدر قيمة الغرامة تبعًا لجسامة المخالفة وفقًا لما يتم تحديده – غرامة إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية

غرامة مالية لا تقل عن مبلغ 100000 ( مائة الف ريال) ولا تزيد عن مبلغ 1000000 (مليون ريال) – غرامة تشغيل مجازة صيد بري خاصة دون ترخيص ساري وتقدر اللجنة قيمة الغرامة لجسامة المخالفة تبعًا لجسامة المخالفة.

غرامة مالية لا تقل عن مبلغ 100000 ( مائة الف ريال) ولا تزيد عن مبلغ 1000000 (مليون ريال) – غرامة استخدام أو تأجير المزارع أو الاستراجات أو الأملاك الخاصة للصيد البري وتقدر اللجنة قيمة الغرامة لجسامة المخالفة تبعًا لجسامة المخالفة

غرامة مالية لا تقل عن مبلغ 100000 ( مائة الف ريال) ولا تزيد على مبلغ 1000000 (مليون ريال) – غرامة استخدام كائنات فطرية حيولنية برية مجهولة المصدر أو تم الحصول عليها أو إكثارها بطريقة غير نظامية بغرض استخدمها داخل حيازات الصيد وتقدر اللجنة قيمة الغرامة لجسامة المخالفة تبعًا لجسامة المخالفة.

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