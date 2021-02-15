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إثيوبي يروج المخدرات في جدة قبل ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة

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الرياض - محمد عبدالله - «المكافحة»: مقطع فيديو وثق نشاطه..

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاط ترويج المواد المخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أسفرت عن رصد قيام أحد الأشخاص بالترويج لمواد مخدرة، في أحد أحياء محافظة جدة، وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف متحدث المكافحة، تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويته مخالف لنظام الإقامة من -الجنسية الإثيوبية- والقبض عليه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر؛ حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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