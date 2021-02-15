إثيوبي يروج المخدرات في جدة قبل ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاط ترويج المواد المخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أسفرت عن رصد قيام أحد الأشخاص بالترويج لمواد مخدرة، في أحد أحياء محافظة جدة، وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف متحدث المكافحة، تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويته مخالف لنظام الإقامة من -الجنسية الإثيوبية- والقبض عليه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر؛ حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.