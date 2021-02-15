تطبيق «توكلنا»: صلاحية الموقع الجغرافي ضرورة.. و5 خطوات للتحميل

جدد تطبيق توكلنا التذكير بأهمية موافقة المستفيد أثناء تحميله على «منح صلاحية دائمة للموقع الجغرافي».

وقال التطبيق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن «صلاحية الموقع الجغرافي» مطلوبة ولإتمام الموافقة عليها؛ ينبغي الذهاب إلى «إعدادات الهاتف»، واختيار «الترخيص»، ثم «الموقع الجغرافي»، ويلي ذلك اختيار أيقونة «السماح طوال الوقت»، ثم التأكد من تشغيل خدمات الموقع للجهاز.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، أطلقت في مايو الماضي تطبيق «توكلنا»، ضمن دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، ويعد التطبيق المعتمد من وزارة الصحة، من أحدث الجهود الحكومية لمكافحة الفيروس؛ بتقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات كورونا في المملكة، وتوفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة من وزارة الصحة عن الفيروس وانتشاره وسبل الوقاية منه.

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