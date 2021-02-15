آلية رفع الشكوى في حالة عدم وجود صورة للمخالفة المرورية المسجلة

أوضحت منصة «أبشر»، آلية رفع الشكوى في حالة عدم وجود صورة للمخالفة المرورية التي تم تسجيلها.

وقالت المنصة، إنَّ المعترض في تلك الحالة، عليه مراجعة «هيئة الفصل والجزاءات» بشأن المخالفة، وجاء ذلك ردًا من «أبشر»، عبر حسابها بموقع «تويتر»، على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «تم تقييد مخالفة مرورية؛ فلما أردت التأكد من الصورة تبين أنَّه لايوجد صورة ورفعت اعتراض وتم رفضه؛ لذا اريد رفع شكوى لعدم الالتزام بأحقية الاعتراض لعدم وجود صورة؛ فأين يمكننا رفع شكوى؟».

وتعد منصة «أبشر» رائدة في التحول الرقمي وتحقيق أهداف «الرؤية السعودية 2030» بأتمتة الخدمات الحكومية للانتقال من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى مفهوم الحكومة الذكية، وتخدم المنصة حاليًّا أكثر من 19 مليون مستخدم، ويتوقع وصول مستخدمي المنصة إلى 20 مليونًا خلال شهر فبراير الحالي.

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