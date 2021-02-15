4 اشخاص ينتحلون صفة رجال أمن لسلب عمالة وافدة بالجوف قبل ضبطهم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس بأنه تم إلقاء القبض على أربعة مواطنين في العقد الثاني من العمر؛ لدخولهم أحد مقرات سكن العمالة منتحلين صفة رجال أمن والاعتداء عليهم ومحاولة سلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

جاء ذلك نتيجة المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فيما ضبط مع أحدهم عددًا من أقراص الإمفيتامين المخدر، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.