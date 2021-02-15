خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الأرجنتين في وفاة كارلوس منعم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس ألبرتو فرنانديز، رئيس جمهورية الأرجنتين، في وفاة كارلوس منعم، رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق.

وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين كارلوس منعم، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس ألبرتو فرنانديز، رئيس جمهورية الأرجنتين، في وفاة كارلوس منعم، رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين السيد كارلوس منعم، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًّا لكم دوام الصحة والسلامة، وألاّ تروا أي سوء».

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