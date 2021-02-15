«الجوازات» للراغبين في المغادرة: 9 خطوات لإتمام التصاريح «الاستثنائية»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تصريح السفر يتم استخدامه لمرة واحدة فقط، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «مواطنة أصدرت تصريح سفر للفئات المستثناة وحاليًّا خارج المملكة مقيمة مع عائلتي في حال رجوعي إلى المملكة والسفر مره أخرى هل احتاج تجديد التصريح علمًا بأن التصريح الحالي صدر قبل أكثر من شهرين؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات، عبر موقع «تويتر»: «تصريح السفر يكون لمرة واحدة فقط، على ألا تتجاوز مدة الإصدار ٣٠ يومًا؛ لتتمكن من المغادرة».

طريقة استخراج تصريح السفر

أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار تصاريح السفر الاستثنائية، وذلك عبر منصة «أبشر» الإلكترونية.

ونشر الحساب الرسمي للجوازات، عبر موقع «تويتر»، خطوات إصدار تصاريح السفر الاستثنائية، والتي جاءت كالآتي:

- الدخول على حسابك في أبشر.

- النقر على أيقونة خدمات واختيار الجوازات.

- اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات (طلب جديد).

- اختيار القطاع الحكومي المطلوب.

- اختيار جهة إصدار التصاريح.

- عند اختيار خدمة تصاريح الجوازات (يتم وصف الطلب إذا كان ضمن الحالات الاستثنائية التالية (لم الشمل، الإقامة الدائمة خارج المملكة، حالات الوفاة بالخارج).

- إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة والتي تختلف باختلاف نوع الطلب.

- تقديم الطلب.

- تصلك رسالة برقم الطلب وتتم معالجتها.

ونوهت إلى أنه يجب ملاحظة الآتي: يمكن رفع جميع الوثائق بمرفق واحد، ألا يتجاوز حجم الملف 1 ميجابايت، أن يكون بأحد الصيغ الآتية: JPEG-JPG-PNG-PDF.

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