رفع كمية ضخمة من النفايات في خميس مشيط

وأوضح رئيس البلدية، المهندس محمد بن ناجم الحويطي، أنها سخرت خلال الأسبوع الماضي، ومنذ هطول الأمطار بكميات كبيرة في محافظة «خميس مشيط» والمراكز الإدارية التابعة لها كل الإمكانات من الكوادر البشرية والمعدات والآليات، للعمل على تسهيل أعمال تصريف مياه الأمطار، وذلك بتنظيف مجاري تصريف المياه، وسحب المياه المتجمعة في 85 موقعا متفرقا بشتى أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى معالجة 64 بلاغا تم استقبالها من خلال غرفة البلاغات.
وأشار «ابن ناجم» إلى أن كمية المياه التي تم نزحها بلغت نحو 2700 طن بواسطة 28 آلية ومعدة، وبلغ عدد العاملين من الكوادر البشرية 290 عاملا و13 مشرفا و26 مراقبا.
وأضاف أن البلدية تولي رفع السيارات التالفة والمهملة من الساحات العامة والشوارع جل اهتمامها، حيث تجاوز ما تمت مباشرته من السيارات المهملة 300 سيارة، بينما تم رفع نحو 100 سيارة، وذلك ضمن الأعمال المستمرة في إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري.
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