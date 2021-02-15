هيئة الترفيه تحت مجهر الشورى وجملة من المطالبات

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للترفيه بالعمل على تنويع مصادر دخلها، بما يضمن استدامتها ماليا، للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة فاعلياتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل ضمان إكمال البنية التحتية اللازمة لأنشطة الترفيه، ووضع الخطط المناسبة لها، داعيا في الوقت نفسه إلى الإسراع في اعتماد مشروع نظام الترفيه.

ودعا المجلس الهيئة إلى قياس رضا المستفيدين من فاعلياتها، وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية، وما تحقق مقارنة بالمستهدف، وعرض نتائج دراستها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة.

تطوير بوابة الدرعية

أكد المجلس مطالبته بتمكين هيئة تطوير بوابة الدرعية من تحقيق إستراتيجيتها لتحويل «الدرعية» إلى وجهة تاريخية سعودية على المستوى العالمي، داعيا الهيئة إلى مراعاة ضوابط «اليونسكو» في المواقع غير المسجلة مثل حي غصيبة، والتعامل معه كموقع أثري عند تأهيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأصول الثقافية، لمراعاة الشمولية وعدم التكرار، بما يحقق مستهدفات الهيئة.

كما طالب الهيئة بتعزيز قنواتها الإعلامية والاتصالية المحلية والخارجية، لتشجيع الاستثمار في مشروعاتها، مما يساعدها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية، لتحقيق الاستدامة المالية وتوفير فرص التوطين الوظيفي، وزيادة البرامج التي تخدم المجتمع المحلي فى «الدرعية»، وتسهم في بناء قدرات أبنائه وبناته.

الآلية المستخدمة في الإحصاء

طالب المجلس الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في استكمال إنجاز أعمال برنامج البيانات الإحصائية الوطنية (مصدر)، وإتاحة جميع المؤشرات للجهات ذات العلاقة، داعيا، في تقريره، الهيئة إلى تحديد أدوات القياس المناسبة، لمتابعة ما تم إنجازه من مبادرات ومشروعات الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية توازيا مع التحول في العمل الإحصائي، بما يتوافق مع «رؤية 2030».

كما رأى المجلس، في توصياته، ضرورة تحديد الهيئة الآلية المستخدمة في قياس شمولية منتجاتها (مسوح أو نشرات) للمجالات الإحصائية المتنوعة، وتحديد المنتجات التي لا تصدرها والمخطط إنتاجها، ومستوى التقدم فيها. ودعت عضوة المجلس، الدكتورة أميرة البلوي، في مداخلة لها، هيئة الإحصاء إلى التنسيق مع الجهات المعنية، لإضافة المؤشرات الإحصائية المهمة مثل نسبة السمنة والتحصينات والأمراض المعدية والصحة النفسية في مسح صحة الأسرة بالمملكة. وفي مداخلة أخرى، اقترح عضو المجلس، الدكتور سلطان المرشد، العمل على توفير المعلومات الخاصة بتقييم وقياس الأثر النهائي للتعليم من خلال مؤشرات البحث والتطوير، مما يساعد في بناء قاعدة معلومات موحدة وموثوقة، تكون مرجعا لراسمي السياسات وصناع القرار والباحثين، مما يعزز من وضع المملكة في مؤشر الابتكار العالمي.

الاتفاقيات

وافق المجلس، ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية لاتفيا، لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البروتوكول المرافق له، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 3 / 1441هـ الموافق 7 / 11 / 2019، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية. كما وافق على انضمام المملكة إلى بروتوكول 2014 المكمل للاتفاقية رقم «29» لـ1930 المتعلقة بالعمل الجبري، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير قدمته لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن هذا البروتوكول.

أبرز قرارات «الشورى» ومداولاته:

- تحديد خطط مستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة فعاليات هيئة الترفيه.

- تمكين هيئة تطوير بوابة الدرعية من تحقيق إستراتيجيتها.

- تحديد الآلية المستخدمة في قياس شمولية مسوح ونشرات هيئة الإحصاء.

- الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة ولاتفيا، لتجنب الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل ورأس المال، ولمنع التهرب الضريبي.

- الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول 2014 في الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري.