توجيه جديد بخصوص الجلسات الرقمية في ديوان المظالم

يُذكر أن ديوان المظالم استأنف عقد جلساته القضائية من خلال خدمة الجلسات القضائية الرقمية، وهي إحدى الخدمات التي توفرها منصة معين الرقمية للمتقاضين تيسيرا لإجراءات التقاضي بجودة وتقنية عاليتين، وبما يحقق الهدف والمضمون في متابعة الدعوى وما يستجد بها من خلال خدمات قضائية تمكن من متابعتها بكل يسر وسهولة.
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