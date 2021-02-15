السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على مواطنين ارتكبا جريمة سطو على متجرٍ للأجهزة الإلكترونية والاتصالات



الرياض 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية باشرت بتاريخ 1442/7/1هـ حادثة سطوٍ على متجرٍ للأجهزة الإلكترونية والاتصالات بحي لبن غرب مدينة الرياض، تم تداول مقطع فيديو بشأنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت إجراءات البحث والتحري التي قام بها فريق أمني متخصص بشرطة المنطقة عن كشف غموض الجريمة وتحديد هوية مرتكبيها (وهما مواطنان من أرباب السوابق في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وقد تم - بفضل الله - القبض عليهما ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما، أقرّا بارتكاب الجريمة باستخدام مركبة مسروقة، وضبط بحوزتهما على القفازات التي استخدمت في جريمتهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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19:28ت م

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