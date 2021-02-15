السعودية اليوم / وزير المالية السوداني يستقبل سفير المملكة لدى الخرطوم



الخرطوم 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

استقبل وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم بمكتبه اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وبحثا خلال اللقاء التعاون بين البلدين، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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19:07ت م

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