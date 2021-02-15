شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا»: التسجيل متاح للمقيم المنتهية إقامته.. ولا تسجيل لحامل «الخروج النهائي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن تطبيق «توكلنا» أن من لديه هوية وطنية أو هوية خليجية أو إقامة منتهية، فيمكنه التسجيل في التطبيق، في حين أن المقيم الذي لديه تاشيرة خروج نهائي لا يمكنه التسجيل في التطبيق.

وكشف التطبيق عبر حسابه في «تويتر» أن التسجيل لحاملي هوية «زائر» يتطلب الوجود داخل المملكة وإدخال رقم الجواز وتاريخ الميلاد، وتحديد الجنسية، ومن ثم إدخال رقم الجوال وكلمة المرور، ويمكن للزائر تسجيل كل تابع برقم جوازه، وستظهر له الحالة الصحية الخاصة بكل تابع.

وأكد تطبيق «توكلنا» أنه يسمح للمواطن والمقيم بتعديل التابعين والعمالة المنزلية الموجودين في نفس مكان السكن، من خلال اختيار «الخدمات» ثم «أفراد الأسرة والمكفولين».

وأوضح أن الخدمات يتم تقديمها من خلال موقع «توكلنا» الإلكتروني، ومن خلال تطبيق «توكلنا» للأجهزة الذكية، ولا توجد منصات أو تطبيقات أخرى.

يذكر أن من ليس لديه حساب في «أبشر» من المواطنين أو المقيمين، عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في «أبشر» من خلال خدمة في أبشر باسم «تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا»، وبعد إتمام ذلك يمكنه التسجيل في «توكلنا».