

أبهـا 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

وقعت جامعة الملك خالد -ممثلة بوكالة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة

ووقع وكيل الأنشطة الرياضية بالعمادة الدكتور خليل عسيري الاتفاقيات عن الجامعة، وعن نادي أبها الرياضي نائب رئيس مجلس إدارة النادي عبدالعالي الحربي، فيما وقع الاتفاقية عن نادي ضمك الرياضي نائب رئيس مجلس إدارة النادي محمد ثابت، وعن نادي جرش الرئيس التنفيذي للنادي محمد آل لاحق.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز أوجه التعاون في مجال

يذكر أن الاتفاقيات تأتي لتعزيز التعاون في المجال الرياضي بين الجامعة والأندية الثلاثة لخدمة الطلاب ولتنمية المواهب الرياضية بمنطقة عسير، وتحقيق التكامل بين الجهتين للرفع من مستوى البرامج والأنشطة التي تخدم تنمية الإنسان في منطقة عسير، وانطلاقًا من حرص الطرفين على التعاون الإيجابي في هذا الشأن.

// انتهى //

18:29ت م

0180



أبهـا 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسوقعت جامعة الملك خالد -ممثلة بوكالة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الرياضية - اتفاقيات تعاون مع 3 من الأندية الرياضية بمنطقة عسير، بحضور عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور عبدالله آل عضيد.ووقع وكيل الأنشطة الرياضية بالعمادة الدكتور خليل عسيري الاتفاقيات عن الجامعة، وعن نادي أبها الرياضي نائب رئيس مجلس إدارة النادي عبدالعالي الحربي، فيما وقع الاتفاقية عن نادي ضمك الرياضي نائب رئيس مجلس إدارة النادي محمد ثابت، وعن نادي جرش الرئيس التنفيذي للنادي محمد آل لاحق.وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز أوجه التعاون في مجال الرياضة ونشر وتثقيف المجتمع وطلاب الجامعة بمنطقة عسير بأهمية الرياضة واستفادة كل طرف من خبرات ومنشآت الطرف الآخر بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك في المملكة العربية السعودية يذكر أن الاتفاقيات تأتي لتعزيز التعاون في المجال الرياضي بين الجامعة والأندية الثلاثة لخدمة الطلاب ولتنمية المواهب الرياضية بمنطقة عسير، وتحقيق التكامل بين الجهتين للرفع من مستوى البرامج والأنشطة التي تخدم تنمية الإنسان في منطقة عسير، وانطلاقًا من حرص الطرفين على التعاون الإيجابي في هذا الشأن.// انتهى //18:29ت م0180

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / جامعة الملك خالد توقع اتفاقيات تعاون مع أندية أبها وضمك وجرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.