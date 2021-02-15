السعودية اليوم / مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف يعقد اجتماعه الثالث عشر



الرياض 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اليوم اجتماعه الثالث عشر برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واعتمد المجلس تقرير الأداء الإستراتيجي لعام 2020 الذي انطلقت توجهاته من إستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، التي تهدف إلى تحقيق رؤية الهيئة في أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة، من أجل الإسهام في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.

وأكد الاجتماع مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع الوقفي، مشدداً على أهمية استكمال الجهود لتطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد القطاعات المسهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة.

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18:16ت م

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