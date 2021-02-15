السعودية اليوم / وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تباشر أكثر من 20 ألف جولة رقابية لمتابعة تطبيق تدابير "كورونا"



الرياض 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حملاتها التوعوية والرقابية الميدانية المكثفة على المنشآت والمجمعات التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإسهام في توعية المجتمع بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، ومنع انتشار فيروس

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية بالأمانات والبلديات باشرت أمس (20789) جولة رقابية، أسفرت عن رصد (1021) مخالفةً، تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.

وأشارت إلى إغلاق (487) منشأةً تجارية وغذائية مخالفة للبروتوكولات الصحية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وثمنت الوزارة استجابة المنشآت والعاملين فيها للحملات التوعوية وتطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية مما انعكس إيجاباً على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة على مستوى مدن وأحياء وشوارع مدن المملكة.

ولفتت الوزارة النظر إلى أن الأمانات وبلدياتها التابعة بجميع مناطق ومحافظات المملكة مستمرة في تكثيف حملاتها التوعوية وجولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والاستراحات على مدار الساعة، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق أشد العقوبات بحقها.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

// انتهى //

17:54ت م

0172



الرياض 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسواصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حملاتها التوعوية والرقابية الميدانية المكثفة على المنشآت والمجمعات التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإسهام في توعية المجتمع بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية بالأمانات والبلديات باشرت أمس (20789) جولة رقابية، أسفرت عن رصد (1021) مخالفةً، تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات.وأشارت إلى إغلاق (487) منشأةً تجارية وغذائية مخالفة للبروتوكولات الصحية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.وثمنت الوزارة استجابة المنشآت والعاملين فيها للحملات التوعوية وتطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية مما انعكس إيجاباً على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة على مستوى مدن وأحياء وشوارع مدن المملكة.ولفتت الوزارة النظر إلى أن الأمانات وبلدياتها التابعة بجميع مناطق ومحافظات المملكة مستمرة في تكثيف حملاتها التوعوية وجولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والاستراحات على مدار الساعة، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق أشد العقوبات بحقها.ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.// انتهى //17:54ت م0172

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تباشر أكثر من 20 ألف جولة رقابية لمتابعة تطبيق تدابير "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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