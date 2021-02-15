السعودية اليوم / السودان تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

سجلت السودان خلال ال24 ساعة الماضية 46 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 27866 حالة، متضمنة 1761 وفاة، وتعافي 20865.

// انتهى //

17:49ت م

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الخرطوم 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسسجلت السودان خلال ال24 ساعة الماضية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وتعافي 105 حالات.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 27866 حالة، متضمنة 1761 وفاة، وتعافي 20865.// انتهى //17:49ت م0171

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