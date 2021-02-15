السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تُنفذ 978 جولة رقابية على المراكز التجارية بالمنطقة



الدمام 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 978 جولة رقابية، و175 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس

وأسفرت الجولات عن إغلاق 29 منشأة مخالفة، وضبط 46 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتوكلنا، فيما استقبلت الأمانة (43) بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا عبر مركز (940).

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز ومتابعتها، داعيةً إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).

// انتهى//

17:46ت م

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الدمام 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 978 جولة رقابية، و175 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا .وأسفرت الجولات عن إغلاق 29 منشأة مخالفة، وضبط 46 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتوكلنا، فيما استقبلت الأمانة (43) بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا عبر مركز (940).وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز ومتابعتها، داعيةً إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).// انتهى//17:46ت م0166

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