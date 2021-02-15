السعودية اليوم / شرطة الجوف : القبض على 4 مواطنين لدخولهم أحد مقرات سكن العمالة منتحلين صفة رجال أمن والاعتداء عليهم



الجوف 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد بن سعود النومس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة مواطنين في العقد الثاني من العمر لدخولهم أحد مقرات سكن العمالة منتحلين صفة رجال أمن والاعتداء عليهم ومحاولة سلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وضبط بحوزة أحدهم عددا من أقراص الإمفيتامين المخدر، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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17:45ت م

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