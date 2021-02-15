السعودية اليوم / 4 توجهات و 7 أهداف و 33 مؤشرًا تُشكل الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة 2025



الرياض 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

كشفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن "الخطة الاستراتيجية 2025" التي تقوم على 4 توجهات رئيسة و 7 أهداف و 28 مبادرة و 33 مؤشرًا استراتيجيًا، تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتطلعات وزارة التعليم، ومتطلبات التحول في نظام الجامعات الجديد، وذلك وفق أسس علمية تقوم على قياس مؤشرات الأداء والمقارنات المرجعية، التي تكفل تحقيق الأهداف وفق خطط زمنية.

وتأتي التوجهات الـ4 الرئيسة للخطة الاستراتيجية 2025 (مخرجات تنافسية ، امرأة ممكنة ، مجتمع صحي ، تقنيات مبتكرة) كقاعدة استراتيجية للخطة، حيث يشترك توجه "المخرجات التنافسية"مع جامعات المملكة؛ بهدف تحويل التعليم العالي من التعليم فقط إلى التعليم بهدف التنمية الاقتصادية، بينما يمثل توجه "امرأة ممكنة" قيمة هامة، بوصف جامعة الأميرة نورة إحدى أهم الشواهد على تمكين المرأة

ويشكل توجه "مجتمع صحي" محورًا مهمًا في الخطة الاستراتيجية بوصف جامعة الأميرة نورة جامعة معززة للصحة، ويدعمها في ذلك منظومة صحية متكاملة تتضمن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، ومركز أبحاث الكليات الصحية، ومركز المحاكاة، ومركز أبحاث نمط الحياة، إذ بلغ عدد البرامج التعليمية 17 برنامجًا في 5 كليات صحية، ووجود 3 أندية رياضية بمواصفات أولمبية وملعبين رياضيين, فيما يستشرف التوجه الأخير "تقنيات مبتكرة" المستقبل بنحو 16 برنامجًا في تخصصات STEM من خلال 3 كليات.

وأوضحت معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، أنّ الخطة الاستراتيجية تتضمن 7 أهداف منبثقة عن توجهات الخطة الاستراتيجية 2025، حيث تتمثل هذه الأهداف في (كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني، برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل، ريادة المرأة في مسيرة التنمية الوطنية، منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال، قيادة التأثير المعرفي والمجتمعي، ممكنات مؤسسية تدعم التميز والاستدامة والاستقرار المالي، حياة جامعية داعمة للصحة والرفاهية)، ويندرج تحت هذه الأهداف (28) مبادرة متنوعة.

وأشارت إلى أنّ الجامعة تسعى إلى تمكين خريجاتها من المنافسة في سوق العمل، وتعزيز أدوار الجامعة الاجتماعية، والارتقاء بمكانتها وصولاً إلى تصنيفات عالمية، وكذلك الوصول إلى كفاءة الإنفاق وتقديم برامج أكاديمية متميزة للمرأة، وتطوير منظومة البحث والابتكار، وتحقيق فاعلية منظومتها الإدارية، وتوفير بيئة صحية، إضافةً إلى التأكيد على أهمية القيم وترسيخ الهوية الوطنية مع دعم مسار التحول الرقمي، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتحقيق التشغيل الفعال والمستدام للمدينة الجامعة.

وكانت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن دشنت الخميس الماضي (الخطة الاستراتيجية 2025)، برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور معالي رئيسة الجامعة.

// انتهى //

17:04ت م

0162



الرياض 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسكشفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن "الخطة الاستراتيجية 2025" التي تقوم على 4 توجهات رئيسة و 7 أهداف و 28 مبادرة و 33 مؤشرًا استراتيجيًا، تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتطلعات وزارة التعليم، ومتطلبات التحول في نظام الجامعات الجديد، وذلك وفق أسس علمية تقوم على قياس مؤشرات الأداء والمقارنات المرجعية، التي تكفل تحقيق الأهداف وفق خطط زمنية.وتأتي التوجهات الـ4 الرئيسة للخطة الاستراتيجية 2025 (مخرجات تنافسية ، امرأة ممكنة ، مجتمع صحي ، تقنيات مبتكرة) كقاعدة استراتيجية للخطة، حيث يشترك توجه "المخرجات التنافسية"مع جامعات المملكة؛ بهدف تحويل التعليم العالي من التعليم فقط إلى التعليم بهدف التنمية الاقتصادية، بينما يمثل توجه "امرأة ممكنة" قيمة هامة، بوصف جامعة الأميرة نورة إحدى أهم الشواهد على تمكين المرأة السعودية في المملكة، لوجود عدد من الكيانات الداعمة لهذا التوجه مثل: المرصد الوطني للمرأة، مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي التي انطلقت هذا العام في دورتها الثالثة.ويشكل توجه "مجتمع صحي" محورًا مهمًا في الخطة الاستراتيجية بوصف جامعة الأميرة نورة جامعة معززة للصحة، ويدعمها في ذلك منظومة صحية متكاملة تتضمن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، ومركز أبحاث الكليات الصحية، ومركز المحاكاة، ومركز أبحاث نمط الحياة، إذ بلغ عدد البرامج التعليمية 17 برنامجًا في 5 كليات صحية، ووجود 3 أندية رياضية بمواصفات أولمبية وملعبين رياضيين, فيما يستشرف التوجه الأخير "تقنيات مبتكرة" المستقبل بنحو 16 برنامجًا في تخصصات STEM من خلال 3 كليات.وأوضحت معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، أنّ الخطة الاستراتيجية تتضمن 7 أهداف منبثقة عن توجهات الخطة الاستراتيجية 2025، حيث تتمثل هذه الأهداف في (كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني، برامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل، ريادة المرأة في مسيرة التنمية الوطنية، منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال، قيادة التأثير المعرفي والمجتمعي، ممكنات مؤسسية تدعم التميز والاستدامة والاستقرار المالي، حياة جامعية داعمة للصحة والرفاهية)، ويندرج تحت هذه الأهداف (28) مبادرة متنوعة.وأشارت إلى أنّ الجامعة تسعى إلى تمكين خريجاتها من المنافسة في سوق العمل، وتعزيز أدوار الجامعة الاجتماعية، والارتقاء بمكانتها وصولاً إلى تصنيفات عالمية، وكذلك الوصول إلى كفاءة الإنفاق وتقديم برامج أكاديمية متميزة للمرأة، وتطوير منظومة البحث والابتكار، وتحقيق فاعلية منظومتها الإدارية، وتوفير بيئة صحية، إضافةً إلى التأكيد على أهمية القيم وترسيخ الهوية الوطنية مع دعم مسار التحول الرقمي، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتحقيق التشغيل الفعال والمستدام للمدينة الجامعة.وكانت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن دشنت الخميس الماضي (الخطة الاستراتيجية 2025)، برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحضور معالي رئيسة الجامعة.// انتهى //17:04ت م0162

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.