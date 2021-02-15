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القبض على أثيوبي يروج مواد مخدرة في جدة 

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الدمام - شريف احمد - ألقت مديرية مكافحة المخدرات والقبض على أثيوبي يروج لمواد مخدرة في جدة .

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب / محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاط ترويج المواد المخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، أسفرت عن رصد قيام أحد الأشخاص بالترويج لمواد مخدرة ، في أحد أحياء محافظة جدة ، وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتمكنت الجهات الأمنية المختصة - بفضل الله -من تحديد هويته - مخالف لنظام الإقامة من - الجنسية الأثيوبية - والقبض عليه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر ، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته للنيابة العامة .

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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