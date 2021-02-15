شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أثيوبي يروج مواد مخدرة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت مديرية مكافحة المخدرات والقبض على أثيوبي يروج لمواد مخدرة في جدة .

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب / محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاط ترويج المواد المخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، أسفرت عن رصد قيام أحد الأشخاص بالترويج لمواد مخدرة ، في أحد أحياء محافظة جدة ، وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتمكنت الجهات الأمنية المختصة - بفضل الله -من تحديد هويته - مخالف لنظام الإقامة من - الجنسية الأثيوبية - والقبض عليه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر ، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته للنيابة العامة .