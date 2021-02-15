فيديو.. ضبط مواطنين سرقا متجر اتصالات تحت التهديد بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الجهات المختصة في شرطة الرياض من القبض على مواطنين تهجما على متجر اتصالات بحي لبن وسرقا مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية تحت التهديد.

تفاصيل التهجم على متجر اتصالات بحي لبن

وقال سناب الداخلية في مقطع فيديو إنه ‏بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة سطو تمثلت بتهجم شخصين على متجر اتصالات بحي لبن غرب مدينة الرياض وسلب مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية بالقوة تحت التهديد، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية الجناة، وهما مواطنان حيث تم القبض عليهما، وجرى إيقاف المتهمين وقدمت بحقهما ‏الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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