9 خدمات في تطبيق صحتي أبرزها حجز موعد لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يستأنف تطبيق صحتي خدمة حجز موعد الحصول على لقاح كورونا سواء لمن حصل على الجرعة الأولى وينتظر موعد الجرعة الثانية أو لمن لم يسبق له الحصول على اللقاح.

ما هو تطبيق صحتي ؟

صحتي هو تطبيق لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، يتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي، ومن أهم الخدمات حجز موعد لإجراء اختبار كورونا (COVID-19) بعد إجراء التقييم الذاتي لأعراض الفيروس بالإضافة إلى خدمات تحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية، تتبع الأدوية المصروفة، استعراض ومشاركة الإجازات المرضية، احتساب الخطوات عن طريق الارتباط بخدمة أبل الصحية، ونحو ذلك من الخدمات المتعلقة بصحة الفرد والأسرة وزيادة الوعي الصحي، هذه المنصة يتم تقديمها بإشراف وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية امتدادًا لرسالتها في تطوير مستويات الرعاية الصحية المقدمة وخدماتها.

الخدمات المتاحة في تطبيق صحتي:

يتيح التطبيق العديد من الخدمات من بينها ما يلي:

– حجز موعد لفحص فايروس كورونا (COVID-19).

– خدمة الاستشارات عن بعد.

– البحث عن الدواء وأقرب الصيدليات الموفرة للدواء.

– عرض الإجازة المرضية.

– عرض الوصفة الإلكترونية.

– حجز مواعيد في مراكز الرعاية الأولية.

– إضافة وتسجيل التابعين.

– تسجيل المؤشرات الحيوية.

– نتائج الفحص المدرسي.

الصحة تدعو للتسجيل في تطبيق صحتي

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطببق صحتي حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدةً مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع كافة إلى الاستفادة من خدمات عيادات “تطمن” التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل: (ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق)، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتةً النظر إلى أن العيادات يُمكن زيارتها دون حجز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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