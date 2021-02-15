بدء تداول أسهم شركة وطني للحديد والصلب الأربعاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة وطني للحديد والصلب في نمو – السوق الموازية – اعتبارًا من يوم الأربعاء 05/07/1442 هـ الموافق 17/02/2021م كإدراج مباشر برمز تداول 9513 وبالرمز الدولي SA158GIKKKH8.

ویقتصر التداول في الأسھم محل الإدراج المباشر في السوق الموازیة على المساھمین الحالیین (باستثناء المساھمین الكبار في الشركة الذین یملكون ٥ % أو أكثر من رأس مال الشركة.

وقالت تداول إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون عند +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 46.25 نقطة ليقفل عند مستوى 9081.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 515 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 78 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تشب، وجاكو، وعذيب للاتصالات، وجازادكو، وسابتكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، والخليج للتدريب، والمصافي، وتهامة، والأسماك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.45%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وجازادكو، والإنماء، وزين السعودية، وجاكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والمصافي، والفخارية، والشرقية للتنمية، والكثيري هي الأكثر نشاطًا في القيمة.