شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة المخدرات»: الإطاحة بإثيوبي روّج مواد مخدرة في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاط ترويج المواد المخدرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أسفرت عن رصد قيام أحد الأشخاص بالترويج لمواد مخدرة، في أحد أحياء محافظة جدة، وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النقيب النجيدي: تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويته، وهو مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته للنيابة العامة.