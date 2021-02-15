شكرا لمتابعة خبر عن " الشؤون الإسلامية " تعلن عن إغلاق عدد من المساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عن إغلاق 8 مساجد مؤقتاً بخمس مناطق بعد ثبوت 9 حالات ‎ كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية:" وصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 8 أيام 70 مسجداً تم فتح 57 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية "، لافتة:" جاء ذلك في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم ".

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، أعلنت عن إغلاق مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم بعد إصابة مدير الإدارة وستة من الموظفين بفيروس كورونا المستجد، كما أغلقت 10 مساجد بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد، في إطار الحرص على سلامة وصحة الموظفين والمصلين.