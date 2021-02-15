شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من المرور بشأن طريقة استرداد قيمة مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور طريقة استرداد قيمة مخالفة تم قبول الاعتراض عليها، مشيرة إلى طريقة الاعتراض.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أنه يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً.، وذلك بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

وأشارت الإدارة العامة للمرور، آلية وطريقة تقديم الاعتراض من خلال منصة أبشر، وذلك عند طريق النقر على خدماتي، واختيار خدمات المرور، والضغط على أيقونة الاعتراض على المخالفات المرورية"، وذلك بعد الدخول على الحساب الشخصي للمستخدم في المنصة.