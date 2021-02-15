شكرا لمتابعة خبر عن «هدف» يطلق برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الاثنين، برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، كما تحمل من خلاله 80% من التكلفة المالية للنقل من وإلى مقر العمل، وتم رفع سقف الدعم إلى 1100 ريال شهرياً؛ وذلك ‏للموظفات السعوديات في القطاع الخاص.

ويعد برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، هو برنامج يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع مزودي خدمة توجيه سيارات الأجرة الخاصة لدعم المرأة العاملة للتنقل بين المنزل والعمل التمكينها من العمل في القطاع الخاص وزيادة استقرارها الوظيفي.

ويهدف البرنامج إلى التخفيف من عبء تكاليف النقل المرتفعة من خلال تغطية صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لـ 80% من تكاليف النقل وذلك بالتعاون مع تطبيقات توجيه مركبات الأجرة الخاصة.

وتتمثل شروط الالتحاق ببرنامج نقل المرأة العاملة «وصول» في: الجنسية سعودية، العمر 65-18 سنة، أن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية، ألا يتجاوز (الأجر الشهري الأجر الأساسي بالإضافة إلى بدل السكن) "8000" ثمانية آلاف ريال، ومجموع الاشتراك فيا التأمينات الاجتماعية لا يزيد عن 36 شهرا خلال الخمس سنوات الماضية.