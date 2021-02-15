الرياض و4 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، في مختلف المناطق خلال الـ«24» ساعة الماضية، وسجلت منطقة الرياض 154 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 60 حالة، ثم مكة المكرمة بتسجيل 47 حالة.

وسجلت منطقتا القصيم والمدينة المنورة 9 حالات لكل منهما، والباحة 7، والحدود الشمالية 6، وحائل 5، وسجلت منطقتا الجوف ونجران 4 حالات لكل منهما، وسجلت مناطق عسير وجازان وتبوك 3 حالات لكل منها.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 373046 حالة، وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 341 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 363926 حالة، وتم تسجيل 5 حالات وفاة، خلال الـ«24» ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6438 حالة.

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