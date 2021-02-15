حساب المواطن يبدأ في تلقي طلبات الاعتراض على دفعة فبراير

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ39 «فبراير 2021م».

وذكر البرنامج –عبر حسابه على تويتر- أن طلبات الاعتراض تتم من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي:

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق، إيداع 1.9 مليار ريال؛ وذلك لـ10.7 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير.

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