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غلق 8 مساجد في 5 مناطق.. ووزارة الشؤون الإسلامية: بسبب كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - حرصًا على صحة المصلين..

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم الاثنين، إغلاق 8 مساجد مؤقتًا بخمس مناطق بعد ثبوت 9 حالات بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 8 أيام 70 مسجداً تم فتح 57 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وكانت الوزارة ، دعت المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين، فيما جددت التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب إلى المساجد، ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي؛ لحمايتهم من خطر كورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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