غلق 8 مساجد في 5 مناطق.. ووزارة الشؤون الإسلامية: بسبب كورونا

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم الاثنين، إغلاق 8 مساجد مؤقتًا بخمس مناطق بعد ثبوت 9 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 8 أيام 70 مسجداً تم فتح 57 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وكانت الوزارة ، دعت المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين، فيما جددت التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب إلى المساجد، ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي؛ لحمايتهم من خطر كورونا.