لمدة سنتين.. «هدف» يتحمل 30 لـ50% من أجر الموظفين في المهن المحاسبية

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أنه يتحمل تكاليف تدريب من يتم توظيفهم في المهن المحاسبية من خلال البرنامج التدريبي المنفذ من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وأوضح صندوق هدف أنه يتحمل نسبة من الأجر الشهري للموظف أو الموظفة تتراوح بين 30% و50% لمدة سنتين.

ودعا صندوق هدف عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» القطاع الخاص للحصول دعم المنشآت في التدريب والتوظيف المتخصص في المهن المحاسبية، من خلال تسجيل الفرص الشاغرة في المنشأة في البوابة الوطنية للعمل «طاقات».

ومن المهن التي يدعمها صندوق هدف من خلال برنامج دعم المهن المحاسبية، مساعد محاسبة، ومساعد حسابات، ومحاسب، وأخصائي ضريبة قيمة مضافة، ومحاسب ضريبة، ومحاسب تكاليف، ومدقق حسابات، ومراجع حسابات ومحاسب زكاة وضريبة.

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