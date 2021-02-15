فيديو.. الأرصاد تنبه إلى موجة تقلبات جوية على معظم المناطق وتحدد موعدها

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من موجة تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من غد الثلاثاء وحتى الجمعة المقبلة.

وتوقع المركز أن تنشط الرياحة الجنوبية والجنوبية الغربية على معظم مناطق المملكة فيما ترتفع درجات الحرارة ويصاحبها تقلبات تتمثل في إثارة الأتربة والغبار وهطول بض الأمطار على مناطق عدة.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة من غد الثلاثاء إلى الجمعة (4- 1442/7/7هـ الموافق 16-2021/2/19 م)».

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أنه متوقع أن تهطل بعض الأمطار على أجزاء منطقة تبوك والحدود الشمالية والجوف ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء، وكذلك الحال يوم الأربعاء. كما يتوقع أن تهطل الأمطار على بعض من أجزاء وسواحل المدينة المنورة في محافظة ينبع وكذلك منطقة حائل والمناطق الشمالية الشرقية من المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاطًا في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة القصيم، ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

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