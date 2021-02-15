القبض على مواطن وثّق قيادته لمركبته بطريقة متهورة في عسير

تمكنت شرطة منطقة عسير، من القبض على مواطن قاد مركبته بطريقة متهورة ووثق ذلك في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بتوثيق قيادته لمركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسة في المنطقة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر ونشر ذلك على مواقع التواصل.

وأوضح أن ما قام به المواطن يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية؛ حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة عسير، توقيف قائد مركبة مخالف بعسير،

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