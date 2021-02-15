«الصحة»: 314 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 341 حالة ووفاة 5 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 373046 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 341 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 363926 حالة.

كما تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6438 حالة.

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