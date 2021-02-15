أخبار السعودية اليوم.. بدء إجراء اختبارات المنصة الوطنية للإنذار المبكر.. وحساب المواطن يتلقى طلبات الاعتراض على دفعة فبراير

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2021م منها: توقعات بتساقط ثلوج على 3 مناطق، وبدء إجراء اختبارات المنصة الوطنية للإنذار المبكر في 7 محافظات ومدينة، وحساب المواطن يبدأ في تلقي طلبات الاعتراض على دفعة فبراير.

بالفيديو.. توقعات بتساقط ثلوج على 3 مناطق.. و«الصغرى» تصل لـ1 تحت الصفر

أوضح المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل المنخفض الجوي القطبي البارد الذي يؤثر على بعض أجواء المملكة، بداية من الغد الثلاثاء، ويترتب عليه هطول أمطار على بعض المناطق وتساقط الثلوج.

اليوم.. بدء إجراء اختبارات المنصة الوطنية للإنذار المبكر في 7 محافظات ومدينة

تبدأ المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم وحتى الاثنين المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً، المرحلة الأولى من إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي، في محافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، ومدينة الباحة.

الزعاق: 30 يومًا على انتهاء موسم العقارب

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أنه متبق ثلاثين يومًا على انتهاء موسم العقارب.

لمدة سنتين.. «هدف» يتحمل 30 لـ50% من أجر الموظفين في المهن المحاسبية

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أنه يتحمل تكاليف تدريب من يتم توظيفهم في المهن المحاسبية من خلال البرنامج التدريبي المنفذ من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

حساب المواطن يبدأ في تلقي طلبات الاعتراض على دفعة فبراير

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ39 «فبراير 2021م».

أمانة جدة تغلق 181 منشأة خالفت التدابير الوقائية

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس الأحد 181 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

200 ريال لكل رأس ماشية.. «التنمية الزراعية» تبدأ استقبال طلبات تمويل صغار المربين

أعلن صندوق التنمية الزراعية، بدء استقبال طلبات تمويل صغار مربّي الماشية للعام المالي الحالي 2021م، بجميع مناطق المملكة.

«صندوق الاستثمارات العامة» يحذّر من منتحلي اسمه بغرض طلب مبالغ مالية

حذّر صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مطالبًا بالإبلاغ عن ذلك حال ووقوعه.

بـ«خطوات بسيطة».. هكذا يمكنك التقديم على طلب ترقية عبر منصة مسار

حددت منصة مسار خطوات التقديم على طلب إشغال الوظائف بالترقيات من خلال المنصة؛ حيث تقوم هذه الخدمة بتسهيل عملية الترقية.

«الغذاء والدواء» تتيح التقديم على التراخيص من خلال النظام الإلكتروني

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، أن التقديم على التراخيص متاح من خلال النظام الإلكتروني غدًا الثلاثاء، وذلك للحصول على ترخيص إلكتروني لـ«مصنع مستحضرات صيدلانية وعشبية أو مكتب علمي أو مركز متابعة دراسات سريرية».

«الشورى» يطالب هيئة الترفيه بتنويع مصادر دخلها لضمان استدامتها ماليًّا

طالب مجلس الشورى في - قرار أصدره اليوم – من الهيئة العامة للترفيه، العمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها ماليًّا، للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات.

أقرأ أيضا:

أخبار السعودية اليوم.. «مكافحة الفساد»: التحقيق مع 411 متهمًا وإيقاف 60 مواطنًا ومقيمًا.. و«الجوازات السعودية»: 3 شروط لسفر المقيم إلى الخارج

أخبار السعودية اليوم.. غلق 12 مسجدًا بعد ثبوت حالات إصابة مصلين بكورونا.. و«الصحة» صعود منحنى الإصابات إلى 330%