استئصال ورم من دماغ مريض وهو بوعي كامل في جازان

نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من استئصال ورم من دماغ مريض، وهو في حالة وعي كامل أثناء العملية.

وذكرت صحة جازان –عبر تويتر- أن المريض كان يعاني من صداع شديد، وتشنجات، وضعف بسيط في الجهة اليمنى من الجسم. وتم دراسة حالته وتقرر الخضوع علمية استئصال الورم من دماغه وهو بحالة وعي كامل.

حيث بينت الفحوصات الإشعاعية وجود ورم في وسط الدماغ، ملاصق لمركز التحكم في الحركة للشق الأيمن من الجسم وكذلك مركز النطق.

وأضافت صحة جازان، أن العملية تكللت بالنجاح، وغادر المريض المستشفى دون مضاعفات تذكر.

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