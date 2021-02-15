المرور يوضح كيفية استرداد قيمة مخالفة تم قبول الاعتراض عليها

أوضحت الإدارة العامة للمرور كيفية استرداد قيمة مخالفة تم قبول الاعتراض عليها، مشيرة إلى طريقة الاعتراض.

وأكدت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً.

وذلك بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

وحددت الإدارة العامة للمرور، آلية وطريقة تقديم الاعتراض من خلال منصة أبشر، وذلك عند طريق اتباع الخطوات التالية بعد الدخول على الحساب الشخصي للمستخدم في المنصة:

- انقر على خدماتي.

- اختر خدمات المرور.

- اضغط على أيقونة الاعتراض على المخالفات المرورية.

وكان المرور السعودي أوضح شروط الاعتراض على المخالفات المرورية «إلكترونيًّا» عبر بوابة «أبشر» فيما يلي:

أولًا– يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.

ثانيًا– لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا عبر بوابة «أبشر» وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.

ثالثًا– عند وجود اعتراض آلي مفتوح قيد المعالجة، لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد من قبل مقدم الاعتراض نفسه.

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