3 آلاف ريال غرامة صيد الضب فكم غرامات الحيوانات الفطرية الأخرى

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف إلى حماية الحياة الفطرية، وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة تتيح فرص استثمارية للقطاع الخاص ولا تضر بالحياة الفطرية.

وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة التنفيذية حددت جدول الغرامات لمخالفات أحكام النظام والتي تشمل: صيد الحيوانات المحظورة، والصيد دون ترخيص أو مخالفة أماكن وأوقات الصيد أو عرض وبيع الكائنات المصيدة دون ترخيص أو استخدام الأسلحة والأدوات المحظورة في الصيد. يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، يشرف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، إضافة إلى إصدار التراخيص والاعتمادات الخاصة بالحياة الفطرية، والتفتيش والمراقبة، وإعداد التقارير الدورية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يخص إنفاذ اللائحة وتطبيق الضوابط.

أبرز غرامات مخالفات صيد الكائنات الفطرية

- الصيد دون ترخيص: 10,000 ريال

- الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها: 5,000 ريال

- الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها: 5,000 ريال

- عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري: 10,000 ريال

- إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية لا تزيد على 1,000,000 ريال

أعلى غرامات صيد الكائنات الحية

- المها العربي: 90 ألف ريال

- النيص: 70 ألف ريال

- غرير العسل (الضربان): 80 ألف ريال

- الضبع المخطط والذئب العربي وابن آوى: 80 ألف ريال

- النمر العربي: 400 ألف ريال

- العقعق العسيري: 100 ألف ريال

- أبو منجل الأصلع: 200 ألف ريال

- الضب: 3 آلاف ريال