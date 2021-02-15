بدء اختبارات إنذار الطوارئ بعدة مدن ومحافظات

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين في تلك المدن والمحافظات إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية (SMS)، منوهة بأهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، ومؤكدة أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصية.
وتأتي المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ مواكبة للتقنيات الحديثة المتقدمة، بحيث يكون الإنذار برسائل بث خلوي في منطقة جغرافية محددة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم، من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.
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