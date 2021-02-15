السعودية اليوم / العراق يسجل 2798 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2798 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13185, فيما تم تسجيل 1119 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 608178 حالة, فيما بلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 25287, منهم 284 يرقدون في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

16:45ت م

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بغداد 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2798 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 646650 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13185, فيما تم تسجيل 1119 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 608178 حالة, فيما بلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 25287, منهم 284 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //16:45ت م0157

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