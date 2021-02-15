السعودية اليوم / سفير المملكة لدى البحرين: الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في البحرين عمل إصلاحي شامل رسخ أسس الدولة الحديثة



المنامة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واس

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والعائلة المالكة والشعب البحريني، بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني.

وعد سموه، ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي يصادف 14 من فبراير من كل عام، مناسبة وطنية جسدت بداية عهد جديد زاخر بالطموحات والتمنيات لتحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية، والميثاق الوطني عمل إصلاحي شامل على المستويات كافة، حيث رسخ الأسس لبناء الدولة الحديثة، الذي جعل مملكة البحرين تحتل مكانة رفيعة متقدمة بين الدول بفضل الرؤية الثاقبة لجلالة مملكة البحرين.

وأشاد سموه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة والمتينة بين المملكة العربية

// انتهى //

15:32ت م

0132



المنامة 03 رجب 1442 هـ الموافق 15 فبراير 2021 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والعائلة المالكة والشعب البحريني، بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني.وعد سموه، ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي يصادف 14 من فبراير من كل عام، مناسبة وطنية جسدت بداية عهد جديد زاخر بالطموحات والتمنيات لتحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية، والميثاق الوطني عمل إصلاحي شامل على المستويات كافة، حيث رسخ الأسس لبناء الدولة الحديثة، الذي جعل مملكة البحرين تحتل مكانة رفيعة متقدمة بين الدول بفضل الرؤية الثاقبة لجلالة مملكة البحرين.وأشاد سموه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة والمتينة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين على المستويات كافة انطلاقاً من الروابط الأخوية والثوابت والرؤى التي تجمع بينهما، وبفضل الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين - حفظهما الله - من أجل بناء صرح متكامل ونموذجي من العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.// انتهى //15:32ت م0132

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