السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الأرجنتين في وفاة الرئيس الأسبق



الرياض 3 رجب 1442هـ الموافق 15 فبراير 2021م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين السيد كارلوس منعم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألاّ تروا أي سوء".

// انتهى //

15:31ت م

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الرياض 3 رجب 1442هـ الموافق 15 فبراير 2021م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين في وفاة السيد كارلوس منعم رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق.وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين السيد كارلوس منعم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألاّ تروا أي سوء".// انتهى //15:31ت م0131

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