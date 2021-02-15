السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الأرجنتين في وفاة الرئيس الأسبق



الرياض 3 رجب 1442هـ الموافق 15 فبراير 2021م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين في وفاة السيد كارلوس منعم رئيس جمهورية الأرجنتين الأسبق.

وقال الملك المفدى: " تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية الأرجنتين كارلوس منعم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

// انتهى //

15:31ت م

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