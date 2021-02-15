شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تدعو إلى التسجيل في "صحتي" للحصول على اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تسجيل 314 إصابة كورونا جديدة وتعافي341 حالة

دعت وزارة الصحة الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطببق "صحتي "حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدةً مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع كافة إلى الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل: (ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق), وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتةً النظر إلى أن العيادات يُمكن زيارتها دون ححز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وفي ذات السياق أعلنت الصحة اليوم تسجيل (314) حالة كورونا مؤكدة، وتعافي (341) حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2682)، منها ( 472) حالة حرجة, ليكون إجمالي عدد الإصابات في المملكة (373046)، وحالات التعافي (363926) حالة, في حين تم تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى (6438) حالة , كما تم إجراء (49060) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).