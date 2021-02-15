شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 181 منشأة تجارية لمخالفتها الاحترازات في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس ، 181 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية ، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4430 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة ، فيما رصدت نحو 264 مخالفة ، مبينة أن الجولات شملت المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي ، للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية ، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية ، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ، والصالات والمراكز الرياضية ، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

وتواصل الأمانة حملاتها الرقابية عبر بلدياتها التابعة لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس ، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.