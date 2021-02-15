شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 181 منشأة تجارية لمخالفتها الاحترازات في جدة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4430 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة ، فيما رصدت نحو 264 مخالفة ، مبينة أن الجولات شملت المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي ، للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية ، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية ، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ، والصالات والمراكز الرياضية ، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.
وتواصل الأمانة حملاتها الرقابية عبر بلدياتها التابعة لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس ، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.