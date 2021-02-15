اخبار السعوديه

القبض على مواطن وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة في عسير

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة في عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة عسير ، القبض على مواطن وثق قيادته لمركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسة في المنطقة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بتوثيق قيادته لمركبته بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسة في المنطقة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر ونشر ذلك على مواقع التواصل، ما يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا