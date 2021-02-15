شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية لـ ”الخليج 365”: لا صحة لتطبيق الغرامات المالية في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للـ"اليوم" : معلومات متداولة حول تسجيل مخالفات مالية لغير الملتزمين بالكمامة ، وكذلك السجادة في المساجد والجوامع .

وفي نفس الاطار كثّفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر فروعها بمناطق المملكة, مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في الجوامع والمساجد ، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشارك مراقبو المساجد والموظفون في إدارات التطوع بالفروع بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية بتنظيم دخول المصلين ومتابعة التزامهم بالإجراءات الإحترازية، وإجراء فحص الحرارة لهم عند الدخول.

وحث خطباء الجوامع المصلين في ثنايا خطبهم على أهمية الأخذ بالاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعاون مع الجهات المعنية في مجال مكافحة الوباء، مؤكدين أن التزام الجميع بالتعليمات سبيل الوقاية بعد توفيق الله وهو مطلب شرعي وواجب وطني.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية عمليات تعقيم ونظافة المساجد والجوامع وتوفير المعقمات وأدوات النظافة عبر الشركات الوطنية، كما تم إطلاق برامج دعوية توعوية عبر الوسائط الإلكترونية بمشاركة دعاة وداعيات لتوعية وإرشاد المجتمع عن وسائل توقي المرض والأحكام الشرعية في ذلك.