تعرف على ترتيب طفل ميغان ماركل الثاني في ولاية العرش

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-15

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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أعلن دوق ساسكس الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، أنهما يتوقعان طفلهما الثاني، فما هو ترتيبه على ولاية العرش البريطاني؟

ترتيب طفل ميغان ماركل الثاني في خط الخلافة

ومن المقرر أن يكون طفل هاري وميغان ماركل الجديد في الترتيب الثامن على ولاية العرش عندما يولد، وستبقى المراكز السبعة الأولى دون تغيير، وهو أمير ويلز، الأمير تشارلز، ودوق كامبريدج الأمير ويليام، الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس، ثم هاري ويليه ابنه آرشي ثم المولود الجديد.

واحتفظ هاري بمكانته في سلسلة الخلافة على الرغم من تركه الحياة الملكية، والتخلي عن لقب صاحب السمو الملكي.

الطفل الجديد يزيح باقي الأمراء من مراكزهم

ويزيح الطفل الجديد دوق يورك، الأمير آندرو، من مرتبته لينتقل إلى المركز التاسع على خط الولاية، وذلك بعد أن كان في المرتبة الثانية في عام 1960، قبل أن يُولد ويليام ابن تشارلز.

وقد توقف أندرو عن أداء واجباته الملكية في عام 2019 بسبب صداقته مع رجل الأعمال المُدان، جيفري إبستين، بتهمة التعدي على أطفال قصر.

ولن يحق للمولود الجديد أن يحمل لقب صاحب السمو الملكي ولا أن يكون أميرًا أو أميرة بسبب القواعد التي وضعها جورج الخامس منذ أكثر من 100 عام، ويُسمح له أن يحمل لقب لورد أو ليدي، ولكن تماشيًا مع رغبات هاري وميغان، سيكون طفلًا عاديًا مثل آرشي دون حمل أي ألقاب.

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